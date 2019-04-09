Фото очевидца.
В Туле на улице Рязанской МАЗ переехал пенсионерку
Женщина госпитализирована.
Сегодня, 9 апреля, в 11.00 в Туле на улице Рязанской (напротив «СПАРа») водитель МАЗа сбил пешехода. 71-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
По словам очевидца, пенсионерка попала под машину левым боком, в результате чего получила серьезные травмы. Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, пострадавшую госпитализировали.
Отметим, что сегодня на указанном участке не работают светофоры. Их отключили в связи с плановыми работами специалистов «ТГЭС».
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