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В Туле на улице Рязанской МАЗ переехал пенсионерку
Фото очевидца.

В Туле на улице Рязанской МАЗ переехал пенсионерку

Женщина госпитализирована.

Сегодня, 9 апреля, в 11.00 в Туле на улице Рязанской (напротив «СПАРа») водитель МАЗа сбил пешехода. 71-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидца, пенсионерка попала под машину левым боком, в результате чего получила серьезные травмы. Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, пострадавшую госпитализировали.

Отметим, что сегодня на указанном участке не работают светофоры. Их отключили в связи с плановыми работами специалистов «ТГЭС».

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:15 +6
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