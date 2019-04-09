В Туле на улице Рязанской МАЗ переехал пенсионерку

Фото очевидца.

Сегодня, 9 апреля, в 11.00 в Туле на улице Рязанской (напротив «СПАРа») водитель МАЗа сбил пешехода. 71-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидца, пенсионерка попала под машину левым боком, в результате чего получила серьезные травмы. Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, пострадавшую госпитализировали.

Отметим, что сегодня на указанном участке не работают светофоры. Их отключили в связи с плановыми работами специалистов «ТГЭС».