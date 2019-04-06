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Тульский БОМЖ украл с дачи москвички одежду и инструменты

Тульский БОМЖ украл с дачи москвички одежду и инструменты

Мужчина ранее уже был судим.

В дежурную часть отдела МВД по Ясногорскому району с заявлением обратилась 44-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что на ее даче, расположенной в СНТ «Весна» около деревни Бараново, было отжато пластиковое окно и украдена одежда и садовый инструмент.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый 34-летний БОМЖ. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства данной кражи и выясняется причастность задержанного к совершению подобных преступлений.   

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:46 +3
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дачная кража
Место
Ясногорский район

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