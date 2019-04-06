Тульский БОМЖ украл с дачи москвички одежду и инструменты

В дежурную часть отдела МВД по Ясногорскому району с заявлением обратилась 44-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что на ее даче, расположенной в СНТ «Весна» около деревни Бараново, было отжато пластиковое окно и украдена одежда и садовый инструмент.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый 34-летний БОМЖ. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства данной кражи и выясняется причастность задержанного к совершению подобных преступлений.