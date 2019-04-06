Лишился погон: «крышевавшему» бордель подполковнику полиции усилен приговор

Фото из группы «ЧП Тула»

Виновным бывший полицейский Дмитрий Калинин был признан Центральным районным судом Тулы 28 декабря 2018 года. Являясь должностным лицом, он получил взятку за покровительство.

Дмитрий Калинин некогда возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, а с 8 июля 2016 стал заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

С марта 2015 года по 23 марта 2018 года Калинин получал ежемесячно от жителя г. Тулы по 10 000 рублей за то, что он «закрывает глаза» на бордель, который держал мужчина вместе со своей сожительницей. В общей сложности бывший полицейский заработал 280 000 рублей. Он сам не предпринимал никаких мер по противодействию незаконной деятельности и уведомлял о проводимых проверочных и профилактических мероприятий. В декабре 2016 года, договорился о непроведении проверки в отношении мужчины и его женщины.

За это Калинин был приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 560 000 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 3 апреля 2019 года удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя об изменении приговора и усилении наказания.

На основании ст. 48 УК РФ он лишен звания подполковника полиции и государственных наград.

Приговор вступил в законную силу.