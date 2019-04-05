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В Туле в речке утонула пенсионерка
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле в речке утонула пенсионерка

Тело обнаружили 5 апреля.

5 апреля, в речке Воронка в поселке Косая Гора очевидцы обнаружили тело пожилой женщины. Информация об этом была передана в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области».
 

По данным источника Myslo, при внешнем осмотре на теле погибшей не обнаружили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:39 +4
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