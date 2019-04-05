Психанул: Из-за неразделенной интернет-любви парень разгромил чужой автомобиль

По предварительным данным, 22-летний житель Кимовска длительное время переписывался на сайте знакомств с одной девушкой. Он ее приглашал встретиться, но собеседница, проживающая в другом городе, под различными предлогами постоянно отказывалась.

Чем дольше длилась переписка, тем больше парень понимал, что реальная встреча с интернет-возлюбленной не состоится. Молодой человек стал сомневаться, существует ли девушка, с которой он переписывается, и действительно ли чувства взаимны.

По предварительным данным, разозлившись из-за того, что его обманывали, молодой человек вышел на улицу и выместил всю злость на первом попавшемся во дворе автомобиле. Незадачливый влюбленный успел разбить лобовое стекло и стекла на дверях, а также помял кузов машины ВАЗ-2112.

- Это действие пресек владелец транспортного средства, который вызвал полицию. По результатам проводимой полицейскими проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.