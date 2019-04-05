Рейд «Автобус» в Тульской области: сотрудники ГИБДД выявили более 30 нарушений

Фото из архива Myslo.

С 4 апреля на территории Тульской области стартовало целевое комплексное профилактическое мероприятие «Автобус». Рейд проводится для профилактики аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров и незаконной предпринимательской деятельностью.

Только за сутки сотрудники Госавтоинспекции на территории Тулы, Новомосковского района и Узловой, а также на федеральных трассах проверили более 100 единиц пассажирского транспорта: автобусов и легковых автомобилей повышенной пассажировместимости.

Сообщается, что было пресечено более 30 нарушений ПДД: управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена; отсутствие полиса ОСАГО; непристегнутый ремень безопасности и др.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, подобные рейды будут проводиться на территории каждого района.