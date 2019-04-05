Туляк Владимир Шемякин возглавит «Росгосцирк»

До этого он более пяти лет являлся первым заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».

Исполняющим обязанности генерального директора Российской государственной цирковой компании станет Владимир Леонидович Шемякин, председатель совета директоров холдинга «Медиа Траст». Об этом сообщает сегодня сайт ruscircus.ru.

Владимир Шемякин родился 16 апреля 1969 года в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области. Трудовой путь начал с кооперативного профтехучилища, затем прошел службу в армии и закончил ТГПИ им. Л. Н. Толстого по специальности филология.

После окончания института в течение 10 лет трудился в различных отраслях народного хозяйства. В 2001 году получил свидетельство специалиста по антикризисному управлению Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (ФСДН России). В 2003 году получил степень мастера делового администрирования (MBA) по специализации «стратегический менеджмент и предпринимательство в Академии народного хозяйства» при Правительстве РФ.

Работал генеральным директором ООО «Юнимилк». Управлял деятельностью 34 дочерних предприятий и 120 дилерскими офисами продаж ООО «Юнимилк» в РФ. Возглавлял ЗАО «Видео Интернешнл Трэнд». Был депутатом Государственной Думы шестого созыва от Республики Марий Эл и первым заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».