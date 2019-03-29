В Туле наградили победителей проекта «Кадры будущего для регионов»

Проекты подготовили участники стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Это проект Агентства стратегических инициатив.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, профориентация школьников — одна из ключевых задач национального проекта «Образование». С 2018 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина Тульская область стала одним из семи субъектов РФ, где в пилотном режиме реализуется проект «Кадры будущего для регионов».

В проекте принимают участие 145 школьников и студентов, их сопровождают 12 тьюторов и 14 наставников. На слете старшеклассников в августе 2018 года были сформированы проектные команды по 17 темам, соответствующим актуальным вопросам социально-экономического и культурного развития Тульской области. Далее лидеры под руководством тьюторов и наставников работали над проектами, реализовывали индивидуальные образовательные траектории по общеобразовательным предметам и курсам дополнительного образования на платформе «Мобильное электронное образование».

22 марта прошли защита и отбор пяти лучших проектов. Среди них:

1. Проект «ТМПК» (Тульский мусороперерабатывающий комплекс);

2. Проект «Правоведус»;

3. Проект «МедиАс» (Медицинские Актуальные Советы);

4. Проект «TulaGO! CityGo!»;

5. Проект «РДСМИ» (региональное детское СМИ).

Сегодня состоялось чествование победителей.

– Инициатива направлена на решение задач, по модернизации системы образования в части поддержки талантливой молодежи, института наставничества, перехода на цифровое сетевое образование, поставленных руководством страны перед регионами, — сказал руководитель департамента развития новых форм образования направления «Социальные проекты» АСИ Алексей Благинин.

В рамках мероприятия также состоялась презентация команды, которая представляет регион на отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).