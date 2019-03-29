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В Туле наградили победителей проекта «Кадры будущего для регионов»

В Туле наградили победителей проекта «Кадры будущего для регионов»

29 марта в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий состоялась презентация лучших проектов.

Проекты подготовили участники стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Это проект Агентства стратегических инициатив.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, профориентация школьников — одна из ключевых задач национального проекта «Образование». С 2018 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина Тульская область стала одним из семи субъектов РФ, где в пилотном режиме реализуется проект «Кадры будущего для регионов».

В проекте принимают участие 145 школьников и студентов, их сопровождают 12 тьюторов и 14 наставников. На слете старшеклассников в августе 2018 года были сформированы проектные команды по 17 темам, соответствующим актуальным вопросам социально-экономического и культурного развития Тульской области. Далее лидеры под руководством тьюторов и наставников работали над проектами, реализовывали индивидуальные образовательные траектории по общеобразовательным предметам и курсам дополнительного образования на платформе «Мобильное электронное образование».

22 марта прошли защита и отбор пяти лучших проектов. Среди них:

1. Проект «ТМПК» (Тульский мусороперерабатывающий комплекс);

2. Проект «Правоведус»;

3. Проект «МедиАс» (Медицинские Актуальные Советы);

4. Проект «TulaGO! CityGo!»;

5. Проект «РДСМИ» (региональное детское СМИ).

Сегодня состоялось чествование победителей.

– Инициатива направлена на решение задач, по модернизации системы образования в части поддержки талантливой молодежи, института наставничества, перехода на цифровое сетевое образование, поставленных руководством страны перед регионами, — сказал руководитель департамента развития новых форм образования направления «Социальные проекты» АСИ Алексей Благинин.

В рамках мероприятия также состоялась презентация команды, которая представляет регион на отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

сегодня, в 18:00 0
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