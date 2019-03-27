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Жительница Щекино нашла в сугробе собачью голову
По словам девушки, из пакета торчало ухо с биркой.
В минувшее воскресенье жительница Щекино наткнулась на страшную находку. В районе дома № 12 по ул. Первомайской в снегу лежало нечто, похожее на собачью голову. На ухе у животного была бирка, которую прикрепляют бездомным животным.
«Лежало на снегу прямо рядом с тропинкой где ходят люди. Часа два меня ещё трясло от увиденного, думала, мне приснилось или показалось. Но факт! Я была в шоке от увиденного! Одним словом, НЕЛЮДИ!!!» — возмутилась очевидец Ольга Клопкова.
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