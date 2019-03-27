На улице Ложевой в Туле Opel рассекал по встречной полосе: видео

Кадр из видео

Туляк опубликовал в социальных сетях видео из регистратора, снятое на улице Ложевой в среду, 27 марта. На записи видно, как Opel двигается по встречной полосе в сторону улицы Металлургов, не пропустив пешехода на переходе.

Примечательно, что на этом участке имеется разделительная полоса, ограниченная металлическим забором. При возникновении опасной ситуации на дороге водитель не сможет уйти от столкновения.

Напомним, 15 марта за езду «по встречке» в центре города был оштрафован водитель Renault Duster. Привлечь нарушителя к ответственности помогли фотографии, сделанные очевидцем.