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В Туле водитель-лихач оштрафован за езду по встречной полосе
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле водитель-лихач оштрафован за езду по встречной полосе

Привлечь его к ответственности помог очевидец – он снял нарушение на камеру смартфона и передал фотографии полицейским.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области обратился туляк, который сообщил, что на пересечении улиц Фрунзе и Революции автомобиль Renault Duster двигался по встречной полосе. Мужчина запечатлел нарушение на камеру мобильного телефона и передал снимки полицейским.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, инспекторы зафиксировали нарушение правил дорожного движения и установили личность водителя Renault. В отношении него составлен административный протокол за выезд на встречную, назначен штраф на сумму в пять тысяч рублей.

УМВД России по Тульской области благодарит гражданина за проявленную бдительность, которая помогла выявить злостного нарушителя правил дорожного движения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +11
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