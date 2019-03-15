В Туле водитель-лихач оштрафован за езду по встречной полосе

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Привлечь его к ответственности помог очевидец – он снял нарушение на камеру смартфона и передал фотографии полицейским.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области обратился туляк, который сообщил, что на пересечении улиц Фрунзе и Революции автомобиль Renault Duster двигался по встречной полосе. Мужчина запечатлел нарушение на камеру мобильного телефона и передал снимки полицейским.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, инспекторы зафиксировали нарушение правил дорожного движения и установили личность водителя Renault. В отношении него составлен административный протокол за выезд на встречную, назначен штраф на сумму в пять тысяч рублей.

УМВД России по Тульской области благодарит гражданина за проявленную бдительность, которая помогла выявить злостного нарушителя правил дорожного движения.