Туляки стали победителями рейтингового турнира федерации ММА России

Турнир под руководством Олега Тактарова прошел 23 марта в Москве.

Турнир «TIME TO FIGHT» является самым крупным в России по любительскому ММА. Тульский регион на соревнованиях представляли пять бойцов из клуба смешанных единоборств «Русь»:

Денис Маргин — второе место по ММА (категория 95 кг);

Николай Панин — второе место по грепплингу (категория 105 кг);

Артем Преображенский — второе место по ММА (категория 87кг).

Победителями турнира стали:

Алексей Кондратьев — победа удушающим приемом в категории 78 кг;

Роман Семенов — победа техническим нокаутом в категории 83 кг.

Спортсменов подготовил тренер Григорий Суворинов.