Туляки стали победителями рейтингового турнира федерации ММА России
Турнир под руководством Олега Тактарова прошел 23 марта в Москве.
Турнир «TIME TO FIGHT» является самым крупным в России по любительскому ММА. Тульский регион на соревнованиях представляли пять бойцов из клуба смешанных единоборств «Русь»:
- Денис Маргин — второе место по ММА (категория 95 кг);
- Николай Панин — второе место по грепплингу (категория 105 кг);
- Артем Преображенский — второе место по ММА (категория 87кг).
Победителями турнира стали:
- Алексей Кондратьев — победа удушающим приемом в категории 78 кг;
- Роман Семенов — победа техническим нокаутом в категории 83 кг.
Спортсменов подготовил тренер Григорий Суворинов.
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