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Туляки стали победителями рейтингового турнира федерации ММА России

Туляки стали победителями рейтингового турнира федерации ММА России

Турнир под руководством Олега Тактарова прошел 23 марта в Москве.

Турнир «TIME TO FIGHT» является самым крупным в России по любительскому ММА. Тульский регион на соревнованиях представляли пять бойцов из клуба смешанных единоборств «Русь»:

  • Денис Маргин — второе место по ММА (категория 95 кг);
  • Николай Панин — второе место по грепплингу (категория 105 кг);
  • Артем Преображенский — второе место по ММА (категория 87кг).

Победителями турнира стали:

  • Алексей Кондратьев — победа удушающим приемом в категории 78 кг;
  • Роман Семенов — победа техническим нокаутом в категории 83 кг.

Спортсменов подготовил тренер Григорий Суворинов.

сегодня, в 20:13 +4
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Место
Тульская область

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