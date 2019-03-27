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В Тульском кремле пройдёт фестиваль профессий

В Тульском кремле пройдёт фестиваль профессий

Молодые туляки смогут пройти тестирование по профориентации и определиться с направлением будущей деятельности.

В атриуме Тульского кремля состоится городской фестиваль профессий для выпускников городских центров образования «Выход на орбиту. Кем быть?».

Цель фестиваля – оказание содействия выпускникам в выборе профессии и учебного заведения с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей региона. Участниками станут более 500 старшеклассников города Тулы. На фестивале будут работать несколько площадок:

  • Площадка образовательных организаций Тулы объединит более 20 высших и средних профессиональных учебных заведений.
  • Площадка профориентационных тестирований.
  • Мастер-классы и интерактивные площадки.
  • Медиа-площадка (видеоролики образовательных организаций и предприятий города).
  • Информационная площадка «Истории успеха».
  • Мотивационная площадка «Космическая инженерия».
  • Выездные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.

Фестиваль состоится в среду, 10 апреля, начало – в 11.00. Подробности по телефону: 35-83-16.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:28 −3
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