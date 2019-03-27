В Тульском кремле пройдёт фестиваль профессий
Молодые туляки смогут пройти тестирование по профориентации и определиться с направлением будущей деятельности.
В атриуме Тульского кремля состоится городской фестиваль профессий для выпускников городских центров образования «Выход на орбиту. Кем быть?».
Цель фестиваля – оказание содействия выпускникам в выборе профессии и учебного заведения с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей региона. Участниками станут более 500 старшеклассников города Тулы. На фестивале будут работать несколько площадок:
- Площадка образовательных организаций Тулы объединит более 20 высших и средних профессиональных учебных заведений.
- Площадка профориентационных тестирований.
- Мастер-классы и интерактивные площадки.
- Медиа-площадка (видеоролики образовательных организаций и предприятий города).
- Информационная площадка «Истории успеха».
- Мотивационная площадка «Космическая инженерия».
- Выездные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.
Фестиваль состоится в среду, 10 апреля, начало – в 11.00. Подробности по телефону: 35-83-16.
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