В Тульском кремле пройдёт фестиваль профессий

Молодые туляки смогут пройти тестирование по профориентации и определиться с направлением будущей деятельности.

В атриуме Тульского кремля состоится городской фестиваль профессий для выпускников городских центров образования «Выход на орбиту. Кем быть?».

Цель фестиваля – оказание содействия выпускникам в выборе профессии и учебного заведения с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей региона. Участниками станут более 500 старшеклассников города Тулы. На фестивале будут работать несколько площадок:

Площадка образовательных организаций Тулы объединит более 20 высших и средних профессиональных учебных заведений.

Площадка профориентационных тестирований.

Мастер-классы и интерактивные площадки.

Медиа-площадка (видеоролики образовательных организаций и предприятий города).

Информационная площадка «Истории успеха».

Мотивационная площадка «Космическая инженерия».

Выездные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.