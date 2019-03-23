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В Тульской области из-за задымления остановили поезд

В Тульской области из-за задымления остановили поезд

ЧП произошло в Воловском районе.

23 марта в 13.26 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о задымлении средней секции тепловоза на переезде «Турдей-Волово».

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Огнеборцы прибыли на место в 13.35 и установили, что происходило задымление без открытого горения. Пострадавших нет.

Задержки следования других составов из-за происшествия нет. Поезда направлены по соседнему пути.

Для уточнения обстановки и координации действий в районе происшествия работала оперативная группа Воловского пожарно-спасательного гарнизона.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

сегодня, в 14:59 0
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