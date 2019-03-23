В Туле прошел Всероссийский турнир по самбо

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 марта в Туле прошел Всероссийский турнир по борьбе самбо среди юношей 2005-2006 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Ивановича Лысенко.

В турнире приняли участие порядка 100 спортсменов из Тульской, Московской, Рязанской, Саратовской, Калужской областей, а также из Краснодарского края и Москвы.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев приветствовал участников соревнований от имени губернатора Алексея Дюмина. В обращении главы региона, в частности, говорится:

– Самбо – спорт сильных духом людей, в котором сочетаются лучшие элементы множества единоборств. Он воспитывает в человеке волю к победе, учит упорству и прививает уважительное отношение к сопернику. На сегодняшнем турнире собрались талантливые молодые борцы из разных регионов России. Уверен, что все они достойно представят свою малую родину, продемонстрируют превосходные волевые качества, высокое мастерство и целеустремленность. А болельщики увидят честные, зрелищные поединки.

Турнир проводился за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива». Его директор Юлия Федосеева отметила, что по инициативе Алексея Дюмина на постоянной основе оказывается поддержка ряду спортивных федераций области.

Так, для самбистов недавно было закуплено 64 комплекта спортивной формы, а на протяжении всего года спортсменам, показывающим лучшие результаты, будет оказана финансовая помощь для участия в соревнованиях за пределами региона.