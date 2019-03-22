Туляк украл у соседки 10-литровую бутыль домашнего вина

Фото: https://alcofan.com

Кроме того, добычей подозреваемого стали и продукты из подвала.

В Ленинском районе сотрудники полиции раскрыли кражу из подвала местной жительницы. Как следовало из заявления, преступник выбил дверь помещения, а затем похитил оттуда продукты питания и 10-литровую бутыль домашнего вина.

В ходе работы по заявлению стражи порядка предположили, что к краже может быть причастен кто-то из проживающих поблизости, знавший о том, что хранится в подвале.

«Эта версия в ходе дальнейшей проверки подтвердилась. 36-летний неработающий мужчина, живущий рядом с потерпевшей, признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража»», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.