В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 9.00 23 марта 2019 года на территории Тульской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра c порывами 12-17 м/с.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.