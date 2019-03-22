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В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

МЧС предупреждает туляков.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 9.00 23 марта 2019 года на территории Тульской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра c порывами 12-17 м/с.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:45 +5
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