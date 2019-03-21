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В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар
Фото и видео Сергея Старикова.

В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 единиц спецтехники.

Утром 21 марта в одном из корпусов Тульской областной психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. П. Каменева, которая находится в пос. Петелино, произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 6.41. На место происшествия немедленно направили пожарные расчеты.
 
По прибытии на место огнеборцы выяснили, что горит серверная на 3-м этаже. На ликвидацию открытого горения ушло несколько минут.
 

 
Пострадавших в результате происшествия нет. В серверной размером 7×3 метров сгорело электрооборудование на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 54 человека и 16 единиц техники.

 

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В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 1
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 2
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 3
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 4
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 5
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 6
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 7
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 8
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 9
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 10
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 11
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 12
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 13
В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:56 +5
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