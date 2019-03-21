В Петелинской психиатрической больнице произошел пожар

Фото и видео Сергея Старикова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 единиц спецтехники.

Утром 21 марта в одном из корпусов Тульской областной психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. П. Каменева , которая находится в пос. Петелино, произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 6.41. На место происшествия немедленно направили пожарные расчеты.

По прибытии на место огнеборцы выяснили, что горит серверная на 3-м этаже. На ликвидацию открытого горения ушло несколько минут.

Пострадавших в результате происшествия нет. В серверной размером 7×3 метров сгорело электрооборудование на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание.