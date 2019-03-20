В 2019 году 11 тулячек получат Почетный знак «Материнская слава»

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Каждая из них воспитывает от пяти до восьми детей. За десять лет эту награду вручили 522 матерям.

В Туле под руководством зампреда регионального правительства Марины Левиной состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике. Были рассмотрены 11 кандидатур для награждения Почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

Многодетным и приемным матерям, поощренным Почетным знаком, устанавливаются меры социальной поддержки: единовременная и ежемесячная денежные выплаты на каждого из детей до достижения ими 18 лет. В 2019 году размер выплат составит 91227 и 1977 рублей соответственно. За десять лет региональную награду получили 522 жительницы региона.

В этом году знаком «Материнская слава» будут награждены три жительницы Богородицкого района – мать пятерых детей Ильмира Красножён, воспитывающая шестерых детей Наталья Матюхина и Светлана Хмелевская, у которой семеро детей.

Также награду получат Жанна Муслакова, Елена Блатова, Любовь Трифанова и Елена Жаркова – каждая из них воспитывает пятерых детей. Лариса Комарова из Одоевского района – многодетная и приемная мать восьмерых детей. Столько же детей у тулячки Марины Ефремовой. Вера Колбасова воспитывает семерых детей, а Елена Плис – шестерых.

В ходе заседания также обсуждалась реализация нацпроекта «Демография». Более 2100 матерей смогут пройти переобучение и повысить квалификацию. В области будет создано почти 2400 дополнительных мест в детских садах. В ближайшие три года в регионе откроют 18 новых учреждений дошкольного образования.