новости
новости
Регистрация
На автодороге «Железня – Алексин» бесправный водитель на Hyundai улетел в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

На автодороге «Железня – Алексин» бесправный водитель на Hyundai улетел в кювет

ДТП произошло рано утром 20 марта.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, 20 марта в 5.40 на 10-м километре автодороги «Железня – Алексин» Заокского района произошла автоавария.
 
Молодой человек 1990 года рождения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем Hyundai I 30, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.
 
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
сегодня, в 16:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПопрокидываниеЗаокский районЖелезняАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Помогите опознать мужчину, который находится в тульской больнице
Помогите опознать мужчину, который находится в тульской больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.