На автодороге «Железня – Алексин» бесправный водитель на Hyundai улетел в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, 20 марта в 5.40 на 10-м километре автодороги «Железня – Алексин» Заокского района произошла автоавария.

Молодой человек 1990 года рождения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем Hyundai I 30, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.