В Туле изменят закон: кому больше не нужно получать разрешение на строительство?

В частности, проектом закона уточняются случаи, при которых не требуется получения разрешения на строительство.

Так, к ним предлагается отнести:

строительство канализационных сетей внутренним диаметром до 1000 миллиметров включительно (сейчас 400 мм);

строительство тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой до 150°С включительно (сейчас 0,07 Мпа и 115 соответственно);

реконструкцию канализационных сетей с внутренним диаметром после реконструкции до 10000 миллиметров включительно (сейчас 400 мм);

реконструкцию тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением после реконструкции до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой после реконструкции до 150°С включительно.

Проектом закона предлагаются иные изменения, направленные на приведение закона области в соответствии с положениями федерального законодательства.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно здесь.