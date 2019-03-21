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В Туле изменят закон: кому больше не нужно получать разрешение на строительство?

В Туле изменят закон: кому больше не нужно получать разрешение на строительство?

Алексей Дюмин внес в областную Думу проект поправок в региональный закон «О градостроительной деятельности в Тульской области»

В частности, проектом закона уточняются случаи, при которых не требуется получения разрешения на строительство.

Так, к ним предлагается отнести:

  • строительство канализационных сетей внутренним диаметром до 1000 миллиметров включительно (сейчас 400 мм);
  • строительство тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой до 150°С включительно (сейчас 0,07 Мпа и 115 соответственно);
  • реконструкцию канализационных сетей с внутренним диаметром после реконструкции до 10000 миллиметров включительно (сейчас 400 мм);
  • реконструкцию тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением после реконструкции до 1,6  МПа включительно или горячую воду с температурой после реконструкции до 150°С включительно.

Проектом закона предлагаются иные изменения, направленные на приведение закона области в соответствии с положениями федерального законодательства.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно здесь.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:40 +3
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Люди
Алексей Дюмин
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Тульская областная дума

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