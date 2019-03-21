В Туле изменят закон: кому больше не нужно получать разрешение на строительство?
Алексей Дюмин внес в областную Думу проект поправок в региональный закон «О градостроительной деятельности в Тульской области»
В частности, проектом закона уточняются случаи, при которых не требуется получения разрешения на строительство.
Так, к ним предлагается отнести:
- строительство канализационных сетей внутренним диаметром до 1000 миллиметров включительно (сейчас 400 мм);
- строительство тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой до 150°С включительно (сейчас 0,07 Мпа и 115 соответственно);
- реконструкцию канализационных сетей с внутренним диаметром после реконструкции до 10000 миллиметров включительно (сейчас 400 мм);
- реконструкцию тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением после реконструкции до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой после реконструкции до 150°С включительно.
Проектом закона предлагаются иные изменения, направленные на приведение закона области в соответствии с положениями федерального законодательства.
Ознакомиться с текстом законопроекта можно здесь.
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