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Помогите опознать мужчину, который находится в тульской больнице
Фото: https://vk.com/liza_alert_tula

Помогите опознать мужчину, который находится в тульской больнице

На вид ему около 45 лет, рост около 175 см.

17 марта этого года в Больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина был доставлен неизвестный мужчина. На вид ему около 45 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые.
 
Был одет в коричневую куртку, рубашку в красно-сине-зеленую клетку, темные джинсы и черные ботинки. 
 

Если вы узнали человека на фото, просьба позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52, 112, 02 или 102.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:41 +1
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