Помогите опознать мужчину, который находится в тульской больнице

Фото: https://vk.com/liza_alert_tula

На вид ему около 45 лет, рост около 175 см.

17 марта этого года в Больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина был доставлен неизвестный мужчина. На вид ему около 45 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые.

Был одет в коричневую куртку, рубашку в красно-сине-зеленую клетку, темные джинсы и черные ботинки.

Если вы узнали человека на фото, просьба позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52, 112, 02 или 102.