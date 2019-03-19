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Прокуратура нашла нарушения при перевозке школьников в Ленинском районе
Фото: http://avtoklass-nn.ru

Прокуратура нашла нарушения при перевозке школьников в Ленинском районе

Директору МБОУ «ЦО №49» внесено представление.

Прокуратура Ленинского района и ОГИБДД УМВД России по г. Туле проверили, как в районе соблюдают правила безопасности при перевозке детей. Нарушения выявили в МБОУ «ЦО №49», которое находится в поселке Рождественский.
 
Два автобуса перевозили школьников с нарушениями, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, а именно – повреждения задней правой шины (боковой порез) и установка противотуманной фары без согласования с органами ГИБДД, не предусмотренная конструкцией транспортного средства.
 
Как объяснили в прокуратуре, это нарушения требований Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения ПДД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.
 

15 марта прокуратура районе внесла представление директору МБОУ «ЦО №49» с требованием устранить выявленные нарушения.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:37 +1
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Тульская область

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