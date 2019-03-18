На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП
ДТП случилось в районе пересечения улиц Советской и Жуковского.
На ул. Советской в районе поворота на ул. Жуковского 18 марта примерно в 9.20 столкнулись две легковушки: «Опель» и «Форд».
Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, движение трамваев перекрыто.
По словам водителя «Опеля», он ехал по улице Советской в попутном направлении со вторым участником аварии, и внезапно водитель «Форда» начала разворот, в результате чего и произошло столкновение.
Пострадавших нет.
Однако у обоих участников аварии повреждены передние колеса. К тому же «Форд» стоит на трамвайных путях, из-за чего трамваи не могут продолжить движение в сторону ул. Ф. Энгельса. Собирается пробка.
На момент публикации новости водители ждут сотрудников ГИБДД.