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На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП
Фото Сергея Старикова.

На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП

ДТП случилось в районе пересечения улиц Советской и Жуковского.

На ул. Советской в районе поворота на ул. Жуковского 18 марта примерно в 9.20 столкнулись две легковушки: «Опель» и «Форд».

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, движение трамваев перекрыто.

По словам водителя «Опеля», он ехал по улице Советской в попутном направлении со вторым участником аварии, и внезапно водитель «Форда» начала разворот, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавших нет.

Однако у обоих участников аварии повреждены передние колеса. К тому же «Форд» стоит на трамвайных путях, из-за чего трамваи не могут продолжить движение в сторону ул. Ф. Энгельса. Собирается пробка.

На момент публикации новости водители ждут сотрудников ГИБДД.

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ДТП на Советской 18.03.19, Фото: 1
ДТП на Советской 18.03.19, Фото: 2
ДТП на Советской 18.03.19, Фото: 3
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