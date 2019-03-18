На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП

Фото Сергея Старикова.

На ул. Советской в районе поворота на ул. Жуковского 18 марта примерно в 9.20 столкнулись две легковушки: «Опель» и «Форд».

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, движение трамваев перекрыто.

По словам водителя «Опеля», он ехал по улице Советской в попутном направлении со вторым участником аварии, и внезапно водитель «Форда» начала разворот, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавших нет.

Однако у обоих участников аварии повреждены передние колеса. К тому же «Форд» стоит на трамвайных путях, из-за чего трамваи не могут продолжить движение в сторону ул. Ф. Энгельса. Собирается пробка.

На момент публикации новости водители ждут сотрудников ГИБДД.