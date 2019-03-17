Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
МЧС предлагает туристам зарегистрироваться и встать на учет
Это поможет ускорить поиски пропавших групп и получать информацию об опасностях на маршрутах.
В МЧС России пришли к выводу, что регистрация маршрутов туристскими организациями и туристами в ведомстве позволит существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей.
«Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Для удобства пользователей сейчас на сайтах главных управлений МЧС России по субъектам РФ вводится форма онлайн регистрации туристских групп.
В Тульской области обратиться с ходатайством о постановке на учёт туристских групп на время совершения похода (путешествия) можно одним из следующих способов:
- по электронной почте: cukstula@mail.ru.
- посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении на адрес Главного управления (300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 21а).
- по телефону: 8 (4872) 31-67-73.
- при личном обращении в территориальный орган МЧС России.
- на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тульской области в разделе «Онлайн регистрация туристских групп».
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