МЧС предлагает туристам зарегистрироваться и встать на учет

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Это поможет ускорить поиски пропавших групп и получать информацию об опасностях на маршрутах.

В МЧС России пришли к выводу, что регистрация маршрутов туристскими организациями и туристами в ведомстве позволит существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей.

«Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для удобства пользователей сейчас на сайтах главных управлений МЧС России по субъектам РФ вводится форма онлайн регистрации туристских групп.

В Тульской области обратиться с ходатайством о постановке на учёт туристских групп на время совершения похода (путешествия) можно одним из следующих способов:

- посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении на адрес Главного управления (300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 21а).

- по телефону: 8 (4872) 31-67-73.

- при личном обращении в территориальный орган МЧС России.