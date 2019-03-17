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МЧС предлагает туристам зарегистрироваться и встать на учет
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

МЧС предлагает туристам зарегистрироваться и встать на учет

Это поможет ускорить поиски пропавших групп и получать информацию об опасностях на маршрутах.

В МЧС России пришли к выводу, что регистрация маршрутов туристскими организациями и туристами в ведомстве позволит существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей.
 
«Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для удобства пользователей сейчас на сайтах главных управлений МЧС России по субъектам РФ вводится форма онлайн регистрации туристских групп.
 
В Тульской области обратиться с ходатайством о постановке на учёт туристских групп на время совершения похода (путешествия) можно одним из следующих способов:
 
- по электронной почте: cukstula@mail.ru.
 
- посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении на адрес Главного управления (300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 21а).
 
- по телефону: 8 (4872) 31-67-73.
 
- при личном обращении в территориальный орган МЧС России.
 
- на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тульской области в разделе «Онлайн регистрация туристских групп».
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:25 +5
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