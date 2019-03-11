Довыделывался: 25-летний лихач выкладывал в инстаграм видео нарушений и загремел на трое суток

Как сообщили Myslo в УГИБДД, опасный «Мерседес» они выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

Внимание к 25-летнему водителю автомобиля «Мерседес-Бенц» привлекли участники группы «Подслушано у водителей». Там они собрали видео нарушений, которые лихач выкладывал в сторис своего инстаграма.

Например, такое:

Участники группы требовали призвать водителя-лихача к ответу, но он не смутился и опубликовал в сторис свой ответ активистам:

– Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проводят постоянный мониторинг сети Интернет с целью профилактики нарушений ПДД, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. — В ходе проведения таких мероприятий полицейские выявили транспортное средство, которое могло быть опасным для участников движения на территории региона.

Согласно видеозаписям в социальных сетях, автомобиль «Мерседес-Бенц» мог передвигаться по автодорогам Тульской области, создавая угрозу безопасности граждан и нарушая действующее законодательство.

В ГИБДД установили госномера автомобиля и дали ДПС ориентировку проверить техническое состояние. Разыскиваемый «Мерседес» они заметили на одной из тульских улиц и остановили его для проверки.

На владельца тонированной вкруг иномарки с нечитаемыми вдобавок номерами, составили протокол по пункту 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, а также ст. 12.2 КоАП РФ. И плюсом — мужчине выдали требование о прекращении противоправных действий.

Спустя несколько дней указанный автомобиль снова остановили сотрудники ДПС. Тонировку водитель так и не снял.

В связи с этим 25-летнего «любителя позлить других водителей и ГИБДД» доставили в суд. Итог — трое суток административного ареста за нарушение, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В УГИБДД говорят, что продолжают работу по установлению и подтверждению фактов нарушения указанным водителем действующего законодательства.

К слову, «Мерседес» свой мужчина почему-то решил продать. О чем, естественно, написал у себя в инстаграме.