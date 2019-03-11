новости
новости
Регистрация
Довыделывался: 25-летний лихач выкладывал в инстаграм видео нарушений и загремел на трое суток

Довыделывался: 25-летний лихач выкладывал в инстаграм видео нарушений и загремел на трое суток

Как сообщили Myslo в УГИБДД, опасный «Мерседес» они выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

Внимание к 25-летнему водителю автомобиля «Мерседес-Бенц» привлекли участники группы «Подслушано у водителей». Там они собрали видео нарушений, которые лихач выкладывал в сторис своего инстаграма.

Например, такое:

Участники группы требовали призвать водителя-лихача к ответу, но он не смутился и опубликовал в сторис свой ответ активистам:

– Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проводят постоянный мониторинг сети Интернет с целью профилактики нарушений ПДД, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. — В ходе проведения таких мероприятий полицейские выявили транспортное средство, которое могло быть опасным для участников движения на территории региона.

Согласно видеозаписям в социальных сетях, автомобиль «Мерседес-Бенц» мог передвигаться по автодорогам Тульской области, создавая угрозу безопасности граждан и нарушая действующее законодательство.

В ГИБДД установили госномера автомобиля и дали ДПС ориентировку проверить техническое состояние. Разыскиваемый «Мерседес» они заметили на одной из тульских улиц и остановили его для проверки.

На владельца тонированной вкруг иномарки с нечитаемыми вдобавок номерами, составили протокол по пункту 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, а также ст. 12.2 КоАП РФ. И плюсом — мужчине выдали требование о прекращении противоправных действий.

Спустя несколько дней указанный автомобиль снова остановили сотрудники ДПС. Тонировку водитель так и не снял.

В связи с этим 25-летнего «любителя позлить других водителей и ГИБДД» доставили в суд. Итог — трое суток административного ареста за нарушение, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В УГИБДД говорят, что продолжают работу по установлению и подтверждению фактов нарушения указанным водителем действующего законодательства.

К слову, «Мерседес» свой мужчина почему-то решил продать. О чем, естественно, написал у себя в инстаграме.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:07 +17
Другие статьи по темам
Событие
лихачвидео в инстаграмвидео нарушений ПДДГИБДДтонировкамерседестулякарест
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Tele2 планирует построить 50 тысяч базовых станций 5G
Tele2 планирует построить 50 тысяч базовых станций 5G
Запрет «Боярышника» помог снизить смертность от алкоголя
Запрет «Боярышника» помог снизить смертность от алкоголя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.