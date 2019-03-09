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В Тульской области на трассе «Крым» в ДТП пострадали три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области на трассе «Крым» в ДТП пострадали три человека

Авария произошла в Чернском районе.

Сегодня, 9 марта, в 00.56 в службу спасения сообщили о ДТП, которое случилось на 285-м км трассы М-2 «Крым» в Чернском районе. Там столкнулись «Опель» и ВАЗ-2107.

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали три человека — два из «Опеля» и один — из «семерки». Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +1
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