Фото из группы ВКонтакте "Тула life".
Росгвардия о ДТП в центре Тулы: «Служебный автомобиль двигался с включенными маячками»
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Myslo сообщал об аварии с участием автомобиля вневедомственной охраны, которая произошла в центре Тулы. В пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области прокомментировали происшествие:
- Экипаж группы задержания вневедомственной охраны направлялся на охраняемый объект по сигналу тревоги. На перекрестке улиц Советской и Тургеневской один из участников дорожного движения не пропустил служебный автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.
В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, — сообщила начальник пресс-службы ведомства майор Ольга Асцатурова.
Другие статьи по темам
Место