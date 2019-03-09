Росгвардия о ДТП в центре Тулы: «Служебный автомобиль двигался с включенными маячками»

Фото из группы ВКонтакте "Тула life".

Ранее Myslo сообщал об аварии с участием автомобиля вневедомственной охраны, которая произошла в центре Тулы. В пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области прокомментировали происшествие:

- Экипаж группы задержания вневедомственной охраны направлялся на охраняемый объект по сигналу тревоги. На перекрестке улиц Советской и Тургеневской один из участников дорожного движения не пропустил служебный автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.

В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, — сообщила начальник пресс-службы ведомства майор Ольга Асцатурова.