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Трое туляков пойдут под суд за попытку сбыта 1,5 кг наркотиков

Трое туляков пойдут под суд за попытку сбыта 1,5 кг наркотиков

Несколько месяцев члены преступной группы организовывали тайники с «закладками».

Заместитель прокурора Тулы  утвердил обвинительное заключение в отношении местных жителей – 27-летнего Виктора Ж., 26-летнего Сергея А. и 24-летнего Владимира К. Молодые люди обвиняются в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере.

В ходе следствия установлено, что на протяжении нескольких месяцев обвиняемые совместно с неустановленным руководителем преступной группы, закладывали в Туле тайники с наркотиками общей массой более 1615 грамм.

Дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы выделено в отдельное производство. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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