новости
новости
Регистрация
В полуфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с «Уралом»

В полуфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с «Уралом»

Точные даты проведения матчей станут известны после жеребьевки.

Стал известен соперник «Арсенала» в полуфинале Кубка России по футболу. Это екатеринбургский «Урал» – он одержал победу над столичным «Спартаком» со счётом 1:0.

Точные даты и места проведения обоих матчей станут известны после жеребьёвки. Известно, что первая игра состоится 3-4 апреля, а вторая – 15-16 мая.

Напомним, накануне тульские канониры впервые вышли в полуфинал национального Кубка, сыграв на выезде с «Оренбургом». Матч закончился ничьей – 1:1.

Сюжет: Арсенал
Гурам Аджоев: «Без двенадцатого игрока «Арсенал» не вышел бы в полуфинал»
Спорт
Гурам Аджоев: «Без двенадцатого игрока «Арсенал» не вышел бы в полуфинал»
сегодня, в 14:20, 12 1890 4
Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с выходом в полуфинал Кубка России
Спорт
Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с выходом в полуфинал Кубка России
вчера, в 21:48, 21 2642 9
«Арсенал» впервые вышел в полуфинал Кубка России
Спорт
«Арсенал» впервые вышел в полуфинал Кубка России
вчера, в 20:52, 50 6490 10
Болельщиков приглашают поддержать «Арсенал» в Химках
Спорт
Болельщиков приглашают поддержать «Арсенал» в Химках
5 марта, в 11:18, 21 782 4
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
матч Арсенал - Уралполуфинал Кубка РоссииКубок России по футболутульский футбол
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для сознательных россиян могут снизить плату за ЖКУ
Для сознательных россиян могут снизить плату за ЖКУ
Трое туляков пойдут под суд за попытку сбыта 1,5 кг наркотиков
Трое туляков пойдут под суд за попытку сбыта 1,5 кг наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.