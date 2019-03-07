В полуфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с «Уралом»

Стал известен соперник «Арсенала» в полуфинале Кубка России по футболу. Это екатеринбургский «Урал» – он одержал победу над столичным «Спартаком» со счётом 1:0.

Точные даты и места проведения обоих матчей станут известны после жеребьёвки. Известно, что первая игра состоится 3-4 апреля, а вторая – 15-16 мая.

Напомним, накануне тульские канониры впервые вышли в полуфинал национального Кубка, сыграв на выезде с «Оренбургом». Матч закончился ничьей – 1:1.