В полуфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с «Уралом»
Точные даты проведения матчей станут известны после жеребьевки.
Стал известен соперник «Арсенала» в полуфинале Кубка России по футболу. Это екатеринбургский «Урал» – он одержал победу над столичным «Спартаком» со счётом 1:0.
Точные даты и места проведения обоих матчей станут известны после жеребьёвки. Известно, что первая игра состоится 3-4 апреля, а вторая – 15-16 мая.
Напомним, накануне тульские канониры впервые вышли в полуфинал национального Кубка, сыграв на выезде с «Оренбургом». Матч закончился ничьей – 1:1.
сегодня, в 14:20, 12 1890 4
вчера, в 21:48, 21 2642 9
вчера, в 20:52, 50 6490 10
5 марта, в 11:18, 21 782 4
Другие статьи по темам
Место