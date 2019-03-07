Тульские чиновники проведут приём граждан по земельным вопросам
Мероприятие с использованием видеосвязи состоится во вторник, 26 марта.
К министру имущественных и земельных отношений Тульской области Михаилу Пантелееву туляки смогут обратиться по вопросам предоставления земельных участков, кадастровой стоимости земельных участков и осуществлению муниципального земельного контроля.
Директор департамента имущественных и земельных отношений Ольга Астахова расскажет о предоставлении земельных участков, порядке самостоятельного формирования участка многодетными семьями.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.
В день тематического приема граждане приходят в администрации по месту жительства, где будет организована видеосвязь с сотрудниками министерства. При себе необходимо иметь паспорт.