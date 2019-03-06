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В жилом доме Богородицка от снега провалилась кровля
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В жилом доме Богородицка от снега провалилась кровля

На месте работают сотрудники МЧС.

6 марта около 12.30 в микрорайоне Жданковский Богородицкого района в одном из домов на ул. Первомайской частично провисла кровля. Дом старый, одноэтажный. Судя по слою снега, скопившегося на крыше, кровля могла провалиться под его тяжестью.

Сейчас на месте работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области. На месте находится и глава администрации Богородицкого района.

Ситуация находится на контроле администрации района и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:29 +2
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