В Туле рецидивист-педофил приговорён к 12 годам лишения свободы

Ранее судимый мужчина надругался над двумя детьми, игравшими на детской площадке.

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимому местному 48-летнему жителю. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния двух потерпевших детей.

Установлено, что вечером 3 июля прошлого года осужденный находился возле детской площадки в одном из населенных пунктов Ленинского района, где играли двое детей, не достигших двенадцатилетнего возраста. Мужчина совершил иные действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния.

Суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.