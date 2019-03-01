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В Туле рецидивист-педофил приговорён к 12 годам лишения свободы

В Туле рецидивист-педофил приговорён к 12 годам лишения свободы

Ранее судимый мужчина надругался над двумя детьми, игравшими на детской площадке.

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимому местному 48-летнему жителю. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния двух потерпевших детей.

Установлено, что вечером 3 июля прошлого года осужденный находился возле детской площадки в одном из населенных пунктов Ленинского района, где играли двое детей, не достигших двенадцатилетнего возраста. Мужчина совершил иные действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния.

Суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 0
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