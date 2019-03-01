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Жители некоторых тульских домов будут по-новому платить за воду

Жители некоторых тульских домов будут по-новому платить за воду

«Тулагорводоканал» расторгнет договора с несколькими управляющими компаниями.

«Тулагорводоканал» с 1 апреля из-за долгов расторгнет договора на холодное водоснабжение и водоотведение с несколькими городскими управляющими компаниями:

  • ООО «Управ-Сити» (ИНН 7103048180),
  • ООО «УК «ЗеленГрадъ» (ИНН 7107107599),
  • ООО УК «ПроСпект» (ИНН 7104069433),
  • ООО «УК «Эталон» (ИНН 7106025583).

С 1 апреля жителям домов, которые обслуживают эти организации, следует оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по квитанциям, выставленным АО «Тулагорводоканал».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +1
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