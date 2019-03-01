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Погода в Туле 2 марта: облачность, гололедица и северный ветер

Погода в Туле 2 марта: облачность, гололедица и северный ветер

Синоптики обещают до -8 градусов. Атмосферное давление низкое.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность. Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -6 до -11, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
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