Министр образования Тульской области: О невкусной каше, второй смене и русском устном

Фото из архива Myslo.

- Мой старший сын в этом году заканчивает 11-й класс, а младшая дочь в следующем году — 9-й класс. Какие изменения ждут выпускников? Ирина Голованова, Тула.



Алевтина Шевелева.

- Начиная с 2019 года выпускники 11-х классов должны выбрать одну из форм ЕГЭ по математике: базовую или профильную. С выбором необходимо было определиться до 1 февраля. Если математика не сдана, то форму сдачи ЕГЭ по этому предмету можно оставить прежней или изменить — с профильной на базовую или с базовой на профильную. При этом пересдача в текущем году допускается, если не сдан только один из обязательных предметов: математика или русский язык. Второе изменение касается выдачи медалей и аттестатов особого образца. С 2019 года, чтобы претендовать на аттестат особого образца, необходимо набрать на ЕГЭ по каждому из обязательных предметов не менее 70 баллов и иметь отличные отметки по предметам за 10−11 классы.

Если ребенок сдавал математику базового уровня, это должна быть пятерка.

Что касается 9-х классов, то в том году впервые состоялось собеседование как допуск к экзамену по русскому языку — это собеседование, которое проводилось в каждой школе и оценивалось по системе «зачет-незачет». Если у ребят с первого раза что-то не получилось, есть две даты — 13 марта и 6 мая, когда они еще раз могут сдать собеседование. Они должны пересказать текст, уметь свободно комментировать, отвечать на вопросы, поддерживать диалог с экзаменатором по одной из заданных тем. Ребенок должен логично, грамотно, эмоционально выразить свою позицию по теме.

- Насколько правомочны действия директора школы, если он принуждает сдавать деньги на новые шторы? Светлана Коровина, Тула.

- Если идет именно принуждение директора, завуча, любого должностного лица или педагога образовательной организации к сбору денег, то это в любом случае незаконно. Образование в муниципалитетах финансируется из двух источников. Из средств бюджета Тульской области мы в полном объеме на каждого ребенка выделяем деньги на все учебные расходы и зарплату педагогов. За счет средств учредителя — это муниципалитет — выделяются деньги на проведение ремонтных работ, содержание зданий и сооружений, на покупку бытовой химии и т. д.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие образования Тульской области» из средств бюджета Тульской области на условиях софинансирования с муниципалитетами выделяются дополнительные средства на текущий и капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Родитель имеет право сделать добровольное пожертвование или принести в дар какое-то имущество в школу или детский сад.

Но это должна быть добровольная инициатива родителя, при этом пожертвования должны быть оформлены соответствующим образом, а руководитель должен отчитаться о расходовании средств.

И даже если вдруг на собрании в школе родительскими комитетами принято решение собрать деньги на что-то, в том числе на софинансирование мероприятий программы «Народный бюджет», родители не обязаны этого делать. Пожаловаться на поборы можно директору школы, в муниципальную администрацию или министерство образования. Наши специалисты по контролю и надзору выедут с плановой проверкой. Это можно сделать анонимно — нам достаточно знать номер и адрес школы или детского сада.

- Моя дочь учится в гимназии № 1 во вторую смену. Сейчас появились слухи, что одобрено строительство пристройки. Это правда? Юлия, Тула.

- К нам заявка от управления образования относительно гимназии № 1 не поступала, вопрос этот в министерстве образования не рассматривался. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию еще одного здания гимназии № 4, и 1 сентября, надеемся, оно примет детей. В 2021 году будет построена школа на 600 мест в микрорайоне «Времена года».

- Когда все школы в Туле переведут на пятидневку? Детям очень тяжело учиться по субботам. Пользователь Екатерина Абрамова (Петрова).

- Как мама, я тоже поддерживаю пятидневку, потому что в выходную субботу очень хочется побыть с сыном, а он учится в шестом классе, и у него шестидневка. Решение о том, учатся школьники пять или шесть дней, принимает сама образовательная организация. Ни федеральное министерство просвещения, ни региональное министерство образования, ни муниципальные органы управления образованием не могут заставить руководителя образовательной организации изменить это решение. Но мы всем директорам рекомендуем принимать данное решение коллегиально с учетом мнения родителей.



Какой должна быть еда в школьной столовой? Вкусной, в первую очередь!

- Задаю вопрос от лица родителей всего нашего класса. У нас не совсем нормальная обстановка с питанием. Дети практически ничего не едят, кислое масло, несъедобная каша с комками. Мы сообщали директору, делали фотографии, но ничего не изменилось. Татьяна Анатольевна, мама ученика ЦО № 27.

- Спасибо за сигнал! Управление образования выяснит у руководителя вашего ЦО, что происходит в школе с питанием. Роспотребнадзор, надеюсь, к ним присоединится и проверит, почему все так.

- Мы граждане Украины, получили разрешение на временное проживание. Но мою 18-летнюю дочь не берут в музыкальный колледж с этими документами. Лусине, Новомосковск.

- Нужно посмотреть ваши документы, аттестат об основном общем образовании. Я запишу ваш телефон и постараюсь вам помочь. На мой взгляд, никаких препятствий здесь быть не должно.



По какой программе обучать ребят, определяет само учебное заведение.

- Почему в начальной школе нет одной общей программы? Их очень много и некоторые из них просто не укладываются в голове… Пользователь ТатьянаЖу.

- Есть федеральный государственный образовательный стандарт. Это тот образовательный минимум, который определяет, сколько и что ребенок должен знать на выходе из четвертого, девятого и одиннадцатого классов. Все программы, которые используются в школах, соответствуют этому стандарту.

Школа самостоятельно определяет, какую программу использовать.

Кроме того, в настоящий момент существует довольно большой федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию. На основании этого перечня каждое образовательное учреждение формирует свой список учебников. В Министерстве просвещения ведется громадная работа по сокращению линеек учебников, в конце декабря вышел приказ, который внес изменения в действующий перечень.

- Добрый день! Подскажите, зачем в школах вводят второй язык как обязательный предмет? Пользователь LanaV.

- Это федеральные государственные стандарты, обязательные к исполнению. Родители не могут выбрать, изучать ли их детям один язык или два, два языка — это требования федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. Я сама учитель немецкого и английского языков, мое глубокое убеждение, что иностранные языки учить нужно.

- Дорога к ЦО № 25 со стороны улиц Епифанской, Кирова, Пролетарской травмоопасна. Участок между военкоматом и школьным стадионом — территория школы. Никогда не чистится и не посыпается, в результате дети идут по голому льду довольно приличное расстояние, территория возле военкомата и подъезд к нему — городская, это дорога, где нет возможности идти спокойно. Просьба найти возможность и согласовать с городом возможность обеспечения нормального подхода к школе. Пользователь Melekhova_N.

- Сегодня обязательно проеду мимо и посмотрю, что там происходит. Думаю, что совместные действия администрации Тулы, ГИБДД и образовательной организации помогут решить этот вопрос.

досье myslo

Алевтина Шевелёва

Родилась 16 сентября 1973 г. в Кимовске.

Окончила ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет иностранных языков.

Семья: сын Сергей.

Любимая книга: М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Любимые писатели: Михаил Зощенко, Борис Акунин.

Любимый фильм: «Тот самый Мюнхгаузен».

Любимая еда: морепродукты.

Девиз: «Нет нерешаемых задач!»

как обратиться в министерство?



Министерство образования Тульской области:

300012, Тула, ул. Оружейная, 5.



Телефон приемной: 8(4872) 56-38-20.



e-mail: do_to@tularegion.ru



Официальный аккаунт в Twitter



Официальная группа в Vkontakte