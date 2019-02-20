В Киреевском районе в ДТП пострадал один человек

Фото УГИБДД УМВД России по ТО

Утром, 19 февраля, на 29-м км автодороги Тула-Новомосковск (Киреевский район) произошло ДТП в котором пострадал один человек. Столкнулись ВАЗ-21074 и попутный ВАЗ-21140.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, причиной автоаварии стало то, что 56-летний водитель отечественной «семерки» не выбрал безопасную скорость движения.

В результате ДТП пострадал водитель «четырнадцатой». Мужчина получил различные телесные повреждения и был отпущен после оказания медицинской помощи.