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В Киреевском районе в ДТП пострадал один человек
Фото УГИБДД УМВД России по ТО

В Киреевском районе в ДТП пострадал один человек

Автоавария произошла на 29-м км автодороги Тула-Новомосковск.

Утром, 19 февраля, на 29-м км автодороги Тула-Новомосковск (Киреевский район) произошло ДТП в котором пострадал один человек. Столкнулись ВАЗ-21074 и попутный ВАЗ-21140.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, причиной автоаварии стало то, что 56-летний водитель отечественной «семерки» не выбрал безопасную скорость движения.
 

В результате ДТП пострадал водитель «четырнадцатой». Мужчина получил различные телесные повреждения и был отпущен после оказания медицинской помощи.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:12 +2
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Место
Киреевский район

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