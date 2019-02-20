Фото УГИБДД УМВД России по ТО
В Киреевском районе в ДТП пострадал один человек
Автоавария произошла на 29-м км автодороги Тула-Новомосковск.
Утром, 19 февраля, на 29-м км автодороги Тула-Новомосковск (Киреевский район) произошло ДТП в котором пострадал один человек. Столкнулись ВАЗ-21074 и попутный ВАЗ-21140.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, причиной автоаварии стало то, что 56-летний водитель отечественной «семерки» не выбрал безопасную скорость движения.
В результате ДТП пострадал водитель «четырнадцатой». Мужчина получил различные телесные повреждения и был отпущен после оказания медицинской помощи.
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