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В Тульской области два человека погибли в ДТП с цистерной
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области два человека погибли в ДТП с цистерной

Авария случилась в Заокском районе.

18 февраля в 20.00 на 135-м км трассы М-2 «Крым» в Заокском районе произошло страшное ДТП. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Мерседес» врезался в стоящий МАН.

От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 36-летний пассажир «Мерседеса». Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 +3
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