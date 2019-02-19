В Тульской области два человека погибли в ДТП с цистерной

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

18 февраля в 20.00 на 135-м км трассы М-2 «Крым» в Заокском районе произошло страшное ДТП. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Мерседес» врезался в стоящий МАН.

От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 36-летний пассажир «Мерседеса». Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.