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В 2019 году в Туле начнутся работы по строительству второй очереди Восточного обвода
Фото из архива Myslo.

В 2019 году в Туле начнутся работы по строительству второй очереди Восточного обвода

Сейчас завершаются все подготовительные процедуры.

18 февраля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили план ремонта дорог в 2019 году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в этом году в Туле начнутся работы по строительству второй очереди Восточного обвода.

Заместитель губернатора Сергей Егоров добавил, что в настоящее время завершаются все подготовительные процедуры.

Алексей Дюмин поручил главе администрации города Евгению Авилову проработать вопрос перевода земельных участков на пересечении улиц Ложевой и Металлургов в муниципальную собственность с последующей разработкой проекта по строительству развязки в районе примыкания Восточного обвода к указанным улицам города.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:20 +6
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