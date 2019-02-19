В 2019 году в Туле начнутся работы по строительству второй очереди Восточного обвода
Сейчас завершаются все подготовительные процедуры.
18 февраля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили план ремонта дорог в 2019 году.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в этом году в Туле начнутся работы по строительству второй очереди Восточного обвода.
Заместитель губернатора Сергей Егоров добавил, что в настоящее время завершаются все подготовительные процедуры.
Алексей Дюмин поручил главе администрации города Евгению Авилову проработать вопрос перевода земельных участков на пересечении улиц Ложевой и Металлургов в муниципальную собственность с последующей разработкой проекта по строительству развязки в районе примыкания Восточного обвода к указанным улицам города.