новости
новости
Регистрация
В тульской школе «Поколение будущего» закончились места для первоклашек: законны ли отказы?
Фото Алексея Пирязева.

В тульской школе «Поколение будущего» закончились места для первоклашек: законны ли отказы?

Этот вопрос Myslo задал администрации города.

1 февраля в Тульской области стартовала кампания по зачислению будущих первоклашек в школы. Запись в том числе была доступна и на портале госуслуг в электронном виде.

Однако уже 8 февраля родители одного из будущих первоклассников, подавшие заявление в новую школу «Поколение будущего» на Зеленстрое (тульский ЦО №58), получили отказ. «Нет свободных мест» — было написано в официальной бумаге.

Как же так? Родители точно знают, что их адрес прикреплен к данной школе по территориальному принципу, значит, ребенок должен быть зачислен в первую очередь. Как рассказали редакции родители не попавшего в ЦО №58 ученика, таких «отказников» было предостаточно. Законно ли им отказали? Зачем тогда нужно такое количество прикрепленных к школе адресов, если она физически не может их вместить? Нет ли здесь нарушений?

Школа «Поколение будущего» — муниципальная, поэтому Myslo направил официальный запрос в администрацию Тулы.

Оказалось, на 2019-2020 учебный год в «Поколении будущего» было запланировано открытие четырех первых классов. При этом учитывали численность воспитанников дошкольных структурных подразделений ЦО №58 и данных, полученных в сентябре 2018 года при учете детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за центром образования.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая:

Надежда Токовая

– В связи с увеличением жилого фонда, расположенного на закрепленной за центром образования территории, и, соответственно, увеличением численности детей, проживающих на территории микрорайона, в том числе получивших временную регистрацию, в МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» во время проведения приемной кампании сформировано пять первых классов общей численностью 152 человека.

– Комплектование классов завершено 8 февраля 2019 года. В соответствии с п. 4 ст. 67 закона образовательная организация может отказать в приеме в первый класс в связи с отсутствием свободных мест.

Родителям (законным представителям), которым отказано в приеме, в соответствии с законом необходимо обратиться в управление образования администрации города Тулы (контактные телефоны: 52-98-02, 52-98-03) для решения вопроса об устройстве ребенка в 1 класс в другую образовательную организацию.

В территориальной близости находятся ЦО № -15 (пр. Ленина, 139-а) и ЦО №16 (ул. Волоховская, 7), в которых вакантные места есть.

для справки

Закрепление территорий за конкретными образовательными организациями Тулы осуществляет управление образования городской администрации. Приказ о закреплении территорий издается до начала приемной кампании.

С 1 февраля по 30 июня в первый класс образовательной организации зачисляются:

  • В первую очередь: дети, имеющие льготы на первоочередное (внеочередное) зачисление в соответствии с федеральным законодательством; дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и посещающие дошкольные отделения центров образования.

    Льготами пользуются дети сотрудников полиции, дети военнослужащих, а также сотрудников ФСИН, федеральной пожарной службы, наркоконтроля, таможни.
  • Во вторую очередь: дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и не посещающие дошкольные отделения центров образования.
  • В третью очередь: дети, не проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории, но посещающие дошкольные отделения центров образования.

Список нормативных актов:

  • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 67.
  • Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 32 от 2.01.2014).
  • Постановление администрации города Тулы № 2346 от 31.05.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги „Прием заявлений и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования“» (в редакции постановления администрации города Тулы от 24.10.2018 №3896).
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:40 +4
Другие статьи по темам
Событие
нет места в школезачисление детей в первые классытерриториальный признак
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ефремовском ювелирном продавали бижутерию под видом золота
В ефремовском ювелирном продавали бижутерию под видом золота
В Тульской области два человека погибли в ДТП с цистерной
В Тульской области два человека погибли в ДТП с цистерной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.