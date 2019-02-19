В тульской школе «Поколение будущего» закончились места для первоклашек: законны ли отказы?

1 февраля в Тульской области стартовала кампания по зачислению будущих первоклашек в школы. Запись в том числе была доступна и на портале госуслуг в электронном виде.

Однако уже 8 февраля родители одного из будущих первоклассников, подавшие заявление в новую школу «Поколение будущего» на Зеленстрое (тульский ЦО №58), получили отказ. «Нет свободных мест» — было написано в официальной бумаге.

Как же так? Родители точно знают, что их адрес прикреплен к данной школе по территориальному принципу, значит, ребенок должен быть зачислен в первую очередь. Как рассказали редакции родители не попавшего в ЦО №58 ученика, таких «отказников» было предостаточно. Законно ли им отказали? Зачем тогда нужно такое количество прикрепленных к школе адресов, если она физически не может их вместить? Нет ли здесь нарушений?

Школа «Поколение будущего» — муниципальная, поэтому Myslo направил официальный запрос в администрацию Тулы.

Оказалось, на 2019-2020 учебный год в «Поколении будущего» было запланировано открытие четырех первых классов. При этом учитывали численность воспитанников дошкольных структурных подразделений ЦО №58 и данных, полученных в сентябре 2018 года при учете детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за центром образования.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая: