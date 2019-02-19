В тульской школе «Поколение будущего» закончились места для первоклашек: законны ли отказы?
Этот вопрос Myslo задал администрации города.
1 февраля в Тульской области стартовала кампания по зачислению будущих первоклашек в школы. Запись в том числе была доступна и на портале госуслуг в электронном виде.
Однако уже 8 февраля родители одного из будущих первоклассников, подавшие заявление в новую школу «Поколение будущего» на Зеленстрое (тульский ЦО №58), получили отказ. «Нет свободных мест» — было написано в официальной бумаге.
Как же так? Родители точно знают, что их адрес прикреплен к данной школе по территориальному принципу, значит, ребенок должен быть зачислен в первую очередь. Как рассказали редакции родители не попавшего в ЦО №58 ученика, таких «отказников» было предостаточно. Законно ли им отказали? Зачем тогда нужно такое количество прикрепленных к школе адресов, если она физически не может их вместить? Нет ли здесь нарушений?
Школа «Поколение будущего» — муниципальная, поэтому Myslo направил официальный запрос в администрацию Тулы.
Оказалось, на 2019-2020 учебный год в «Поколении будущего» было запланировано открытие четырех первых классов. При этом учитывали численность воспитанников дошкольных структурных подразделений ЦО №58 и данных, полученных в сентябре 2018 года при учете детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за центром образования.
Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая:
Надежда Токовая
– В связи с увеличением жилого фонда, расположенного на закрепленной за центром образования территории, и, соответственно, увеличением численности детей, проживающих на территории микрорайона, в том числе получивших временную регистрацию, в МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» во время проведения приемной кампании сформировано пять первых классов общей численностью 152 человека.
– Комплектование классов завершено
Родителям (законным представителям), которым отказано в приеме, в соответствии с законом необходимо обратиться в управление образования администрации города Тулы (контактные телефоны: 52-98-02, 52-98-03) для решения вопроса об устройстве ребенка в 1 класс в другую образовательную организацию.
В территориальной близости находятся ЦО № -15 (пр. Ленина, 139-а) и ЦО №16 (ул. Волоховская, 7), в которых вакантные места есть.
Закрепление территорий за конкретными образовательными организациями Тулы осуществляет управление образования городской администрации. Приказ о закреплении территорий издается до начала приемной кампании.
С 1 февраля по 30 июня в первый класс образовательной организации зачисляются:
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В первую очередь: дети, имеющие льготы на первоочередное (внеочередное) зачисление в соответствии с федеральным законодательством; дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и посещающие дошкольные отделения центров образования.
Льготами пользуются дети сотрудников полиции, дети военнослужащих, а также сотрудников ФСИН, федеральной пожарной службы, наркоконтроля, таможни.
- Во вторую очередь: дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и не посещающие дошкольные отделения центров образования.
- В третью очередь: дети, не проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории, но посещающие дошкольные отделения центров образования.
Список нормативных актов:
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012№ 273-ФЗ, ст. 67.
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 32 от 2.01.2014).
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Постановление администрации города Тулы № 2346
от 31.05.2016«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги „Прием заявлений и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования“» (в редакции постановления администрации города Тулы от 24.10.2018№3896).