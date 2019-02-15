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Туляков просят помочь опознать неизвестного мужчину

Туляков просят помочь опознать неизвестного мужчину

Он поступил в одну из городских больниц с потерей памяти.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь опознать неизвестного мужчину, который находится в одной из городских больниц с потерей памяти. 

Предположительно, пациента зовут Николай Божко, на вид около 30 лет. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. Волонтёры разыскивают родственников мужчины.

Если вам что-либо известно об этом человеке, звоните по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 и 8(953)443-14-80.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:37 +6
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