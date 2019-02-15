Туляков просят помочь опознать неизвестного мужчину

Он поступил в одну из городских больниц с потерей памяти.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь опознать неизвестного мужчину, который находится в одной из городских больниц с потерей памяти.

Предположительно, пациента зовут Николай Божко, на вид около 30 лет. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. Волонтёры разыскивают родственников мужчины.