По тульским улицам проехал «Трамвайчик дорожной безопасности»
Сотрудники региональной Госавтоинспекции организовали познавательное мероприятие для школьников.
В Туле продолжает работу региональный обучающий проект «Трамвайчик дорожной безопасности». В очередной поездке приняли участие воспитанники областного Центра дополнительного образования детей.
Ребята отправились в необычное путешествие по Пролетарскому району Тулы, а во время поездки инспекторы ГИБДД рассказали юным участниками дорожного движения об основах безопасного поведения на дорогах.
Дети вместе с полицейскими разобрали опасные «дорожные ловушки», которые могут подстерегать их на прогулке или на пути из школы домой, и научились избегать их.
В конце поездки школьники получили памятные подарки от областной Госавтоинспекции – тетради и закладки для книг с основными правилами безопасного поведения на дороге.