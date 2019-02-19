По тульским улицам проехал «Трамвайчик дорожной безопасности»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле продолжает работу региональный обучающий проект «Трамвайчик дорожной безопасности». В очередной поездке приняли участие воспитанники областного Центра дополнительного образования детей.

Ребята отправились в необычное путешествие по Пролетарскому району Тулы, а во время поездки инспекторы ГИБДД рассказали юным участниками дорожного движения об основах безопасного поведения на дорогах.

Дети вместе с полицейскими разобрали опасные «дорожные ловушки», которые могут подстерегать их на прогулке или на пути из школы домой, и научились избегать их.

В конце поездки школьники получили памятные подарки от областной Госавтоинспекции – тетради и закладки для книг с основными правилами безопасного поведения на дороге.