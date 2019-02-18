Тульские каратисты завоевали 12 медалей на соревнованиях

15−16 февраля в Иваново около 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве России, а также в международных соревнованиях по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «кобудо»).

Сборная Тульской области завоевала 12 медалей: две золотых, семь серебряных и три бронзовых.

В чемпионате ЦФО Максим Полохин стал чемпионом в категории «мужчины до 80 кг», выступление по юниорам принесло ему серебряную медаль. Максим Авдошин удостоился высшей награды в категории «мужчины до 75 кг», уверенно одержав победу в финальном поединке, также в копилке Максима серебро в дисциплине «ката с оружием».

На первенстве ЦФО серебряными призерами в разделе «ката с оружием» стали Егор Савкин (мальчики 10−11 лет) и Никита Старчак (юноши 14−15 лет), а в кумитэ серебро завоевали Данила Тимохин (мальчики 12−13 лет, до 40 кг), Мигель Ламерт (юноши 14−15 лет, до 50 кг) и Никита Еремин (юноши 16−17 лет, до 70 кг).

Бронзу из Иваново привезли Равшан Суворкин (мальчики 12−13 лет, ката с оружием), Сергей Даниельян (кумитэ мальчики 12−13 лет, свыше 45 кг) и Никита Старчак (кумитэ юноши, до 60 кг).

Спортсмены тренируются в Центре каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева, Максима Авдошина и Анжелы Белозор.

Директор Центра каратэ, президент региональной Федерации восточного боевого единоборства, главный тренер сборной Тульской области Антон Кондратьев:

- Высоко оцениваю выступление нашей команды на этом чемпионате! Красивые поединки, достойные победы! Отдельное спасибо за работу нашим профессиональным судьям Белозор Анжеле Геннадьевне и Шурыгину Дмитрию Владимировичу. Год начался очень плодотворно. Зональные соревнования прошли, теперь предстоит серьезная подготовка к чемпионату России по дисциплине «сётокан». Кроме того, впереди выступление Марии Ворониной на чемпионате Европы в Норвегии и выступления Максима Авдошина и Максима Полохина на международных соревнованиях в Риге. Будем работать, будет стараться и верить в победы.