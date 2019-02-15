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В тульском поселке на пожаре погиб мужчина
Фото пресс-службы Следственного комитета и ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульском поселке на пожаре погиб мужчина

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительной информации, утром 14 февраля в следственный отдел поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Горняк пос. Косая Гора после тушения пожара было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Следователь осмотрел место происшествия, а также тело потерпевшего, в ходе которого видимых признаков насильственной смерти не установлено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что потерпевший проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 +1
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