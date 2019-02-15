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В Туле отметили 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана
Фото: "Тульская пресса".

В Туле отметили 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана

Из Тульской области в воинские части, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, было призвано около 4000 туляков.

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана, памятная дата, которая мало кого в России оставит равнодушным. Афганскую войну прошли более 620 000 военнослужащих, среди них были и туляки.
 
В настоящее время в Тульской области проживают около 14 тысяч ветеранов боевых действий, из них около 300 – инвалиды. 10 800 наших земляков за образцовое выполнение своего воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество награждены орденами и медалями СССР и Российской Федерации. Высших наград Родины удостоены: звания «Герой Советского Союза» – Евгений Высоцкий, Павел Грачев, Сергей Филипченков, звания «Герой Российской Федерации» – Сергей Соколов, посмертно – Сергей Бурнаев, Дмитрий Горшков, Сергей Громов, Евгений Рындин. 
 
К ветеранам афганской войны обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
 

Алексей Дюмин

– Тридцать лет назад 15 февраля советские войска были выведены из Афганистана. Эта особая дата для всех, кто с честью исполнял воинский долг за пределами Родины. И сегодня мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам, в разные годы отстаивавшим интересы Отечества, защищавшим свободу и мирную жизнь людей в горячих точках. С глубокой скорбью мы вспоминаем о наших соотечественниках и боевых товарищах, погибших при исполнении долга. Мы всегда будем гордиться ими. Важно, что сегодня ветераны боевых действий активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, остаются для неё примером несгибаемой воли, мужества и патриотизма. Желаю ветеранам и всем жителям области крепкого здоровья, благополучия и добра! 

 
К юбилейной дате выпущена памятная медаль «XXX лет вывода советских войск из Афганистана». В Туле ее торжественно вручат на памятном мероприятии в Дворянском собрании 19 февраля 2019 года. Вручать медали будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 
 
А  15 февраля в Туле прошли памятные мероприятия – в храме святых Петра и Павла состоялась панихида, участие в которой приняли вдовы погибших и ветераны афганской войны, которые почтили память сослуживцев.
 

Александр Воронцов

– Для многих побывавших в Афганистане события тех лет — по-прежнему незаживающая рана. 15 февраля 1989 года была поставлена точка в затяжной, драматичной и противоречивой внешнеполитической кампании СССР, которая до сих пор получает неоднозначные оценки и по-разному воспринимается в сознании современного общества. Но как бы там ни было, есть люди, целое поколение советских людей, прошедших пыльными тропами афганских гор, испытавших на себе афганский синдром и сохранивших приверженность идеалам воинской чести, патриотизма и боевого братства.  Долгое время информация о тех событиях была засекречена. Сейчас к 30-летию вывода советских войск из Афганистана по предложению Президента РФ Минобороны России опубликовало ряд ранее секретных документов. Нам надо знать историю воинских частей, разведывательных и специальных операций, имена и судьбы героев той войны, – сказал председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов.

 
К 30-летию вывода войск ветеранам Афганской кампании выплатят единовременное пособие. Суммы выплат различны, так как зависят от критериев федерального законодательства, где регулятором выплат выступает ФЗ №5 «О ветеранах». Выплаты будет назначать специальная комиссия в ПФР. Подать заявление на получение ЕДВ можно в ПФР лично или воспользовавшись официальным сайтом организации. Законом предусмотрен срок рассмотрения заявки 10 дней. Если в результате был получен отказ, то непременно должны быть указаны причины. Свое несогласие с решением комиссии гражданин может оспорить в судебном порядке.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:34 +6
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