В Туле отметили 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана
Из Тульской области в воинские части, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, было призвано около 4000 туляков.
Алексей Дюмин
– Тридцать лет назад 15 февраля советские войска были выведены из Афганистана. Эта особая дата для всех, кто с честью исполнял воинский долг за пределами Родины. И сегодня мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам, в разные годы отстаивавшим интересы Отечества, защищавшим свободу и мирную жизнь людей в горячих точках. С глубокой скорбью мы вспоминаем о наших соотечественниках и боевых товарищах, погибших при исполнении долга. Мы всегда будем гордиться ими. Важно, что сегодня ветераны боевых действий активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, остаются для неё примером несгибаемой воли, мужества и патриотизма. Желаю ветеранам и всем жителям области крепкого здоровья, благополучия и добра!
Александр Воронцов
– Для многих побывавших в Афганистане события тех лет — по-прежнему незаживающая рана. 15 февраля 1989 года была поставлена точка в затяжной, драматичной и противоречивой внешнеполитической кампании СССР, которая до сих пор получает неоднозначные оценки и по-разному воспринимается в сознании современного общества. Но как бы там ни было, есть люди, целое поколение советских людей, прошедших пыльными тропами афганских гор, испытавших на себе афганский синдром и сохранивших приверженность идеалам воинской чести, патриотизма и боевого братства. Долгое время информация о тех событиях была засекречена. Сейчас к 30-летию вывода советских войск из Афганистана по предложению Президента РФ Минобороны России опубликовало ряд ранее секретных документов. Нам надо знать историю воинских частей, разведывательных и специальных операций, имена и судьбы героев той войны, – сказал председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов.