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Тулячка Екатерина Реньжина завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике

Тулячка Екатерина Реньжина завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике

Туляк Александр Ефимов установил личный рекорд и впервые выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Тульские спортсмены выступили на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Екатерина Реньжина завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров.

Александр Ефимов в финальном забеге на 60 метров финишировал с одинаковым временем с бронзовым призером – 6,68 сек. Саша установил личный рекорд и впервые выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Кристина Хорошева стала четвертой в финальном забеге на 60 метров у женщин с результатом 7,36 сек. Анастасия Якоби вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, показав время 9.27,13 сек.

Алексей Дорофеев на дистанции 3000 метров показал двенадцатое итоговое время. Время Карины Красновой на 400 метров – 56,33 сек. Николай Пронин в толкании ядра стал 19-м. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 +7
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