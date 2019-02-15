Тулячка Екатерина Реньжина завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике

Тульские спортсмены выступили на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Екатерина Реньжина завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров.

Александр Ефимов в финальном забеге на 60 метров финишировал с одинаковым временем с бронзовым призером – 6,68 сек. Саша установил личный рекорд и впервые выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Кристина Хорошева стала четвертой в финальном забеге на 60 метров у женщин с результатом 7,36 сек. Анастасия Якоби вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, показав время 9.27,13 сек.

Алексей Дорофеев на дистанции 3000 метров показал двенадцатое итоговое время. Время Карины Красновой на 400 метров – 56,33 сек. Николай Пронин в толкании ядра стал 19-м.