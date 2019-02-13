Как мошенники получают доступ к банковскому счету?

На фото тулячка Калерия Платонова. Фото Дмитрия Дзюбина.

По своей доверчивости или невнимательности туляки расстаются с десятками и сотнями тысяч рублей.

Понимают же, что стали жертвой мошенников, к сожалению, уже после списания денег с банковской карты.

Что же говорят мошенники, чтобы получить доступ к карте? Приоткрыла эту тайну запись разговора, оказавшаяся в распоряжении редакции портала Myslo. Звонок поступил с городского номера с кодом Москвы.

«Здравствуйте, беспокоит служба безопасности „Банка“ (один из популярных банков РФ), — начал бодрым голосом молодой человек, безошибочно обращаясь по имени и отчеству. — Вы делали перевод с вашей карты „Банка“ на 5000 рублей пять минут назад на имя Ирина Петровна?»

Поначалу всё сходится: имя владельца карты назвали верно, карта этого банка есть, данные точно взяты из базы финансовой организации, а не откуда-то еще, потому что СИМ-карта оформлена на другого человека, но к ней привязан расчетный счет того, которому звонят. Разговор продолжается, мошенник в ответ слышит от собеседника, что перевод тот не совершал и Ирины Петровны не знает.

- Вы карту не теряли в последнее время? Вы являетесь клиентом по городу Туле. Всё верно? Данные по карте кому-нибудь передавали? Нет? Тогда перевод блокируем. Также блокируем доступ в личный онлайн-кабинет, чтобы не было повторных операций. Все средства, которые находились на момент мошеннических действий, переместились в целях безопасности на сегрегированную ячейку нашего банка, чтобы не произошла их утеря. По регламенту банка теперь необходимо произвести возврат ваших средств на карту.

Если верить словам мошенника, заботливый банк снял все деньги клиента со счета и переместил их в сегрегированную ячейку — красивое название и мало кому знакомое. На самом же деле пользуются этим термином брокерские фирмы, на таких счетах они хранят деньги клиентов.

Далее мошенник как бы между прочим узнает, поступают ли собеседнику уведомления с номера 900, — это будет важно чуть позже.

- Для того чтобы приступить к процедуре возврата денег, необходимо пройти этап идентификации клиента, чтобы мы отдавали себе отчет, кому сейчас средства будем возвращать. Идентификация проводится либо по номеру договора, либо по коду клиента, либо по номеру карты. После на ваш телефон поступит СМС-уведомление с номера 900. Какой способ для вас самый удобный?

То есть банк «списал» деньги без идентификации — на основании слов, что собеседник не переводил деньги.

А чтобы их вернуть, нужно зачем-то назвать какие-то данные. Очень ловко!



— Могу ли я для совершения данной операции лично обратиться в «Банк»?

- Так как действия производились в режиме онлайн — через личный кабинет, то и процедуру возврата необходимо провести также в онлайн-режиме и принять меры безопасности… Мне необходимо заявочку по вам закрыть сейчас. Она закрывается либо возвратом денежных средств клиенту и активацией его двухфакторной защиты, либо же, если клиент отказывается, в целях безопасности его карту необходимо будет перевыпустить.

У многих мысль о перевыпуске карты вызывает нервную дрожь, при этом она усыпляет бдительность, и человек забывает задать главный вопрос: что же такого было подозрительного в переводе? Одновременно сотни клиентов «Банка» совершают такие же операции.

- Так как вход в личный кабинет был выполнен через подозрительный IP-адрес по городу Москве, а вы у нас проходите по Туле.



— Ну и что? Может, я в Москве нахожусь и перевожу деньги. Что в этом необычного?

- Вы думаете, ваш перевод у нас один отображается? Несколько тысяч таких переводов. И мы по очереди всех обзваниваем. Я же не один работаю в данной сфере. Если верить на слово каждому человеку, которому мы звоним, давно бы уже все наши клиенты остались без денег.

Только в том-то и дело, что «клиенты» в этом случае как раз и остаются без денег.

Службы безопасности у банков есть, но они сами не вычленяют странные переводы.

Они работают по заявкам клиентов. К счастью, в нашем случае человек понял, что его разводят на деньги, отказался называть какие-либо свои данные и закончил разговор с мошенниками. Кстати, на заднем плане слышны были голоса других таких же операторов…

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев - Надо помнить, что работникам банков запрещено запрашивать у граждан реквизиты банковских карт.



Любой вопрос о номере и CVC-коде карты может означать, что собеседник интересуется ими со злым умыслом.



Как не попасться на уловку мошенника?