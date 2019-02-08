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Житель Липок упал с крыши гаража во время уборки снега
Фото: https://mediakuzbass.ru

Житель Липок упал с крыши гаража во время уборки снега

Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Днем, 7 февраля, в Киреевскую центральную районную больницу госпитализировали 62-летнего жителя города Липки. Как стало известно Myslo, медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
 

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина получил травму при падении с крыши своего гаража во время уборки снега.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:15 +5
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Место
Киреевский район

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