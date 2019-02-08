Фото из архива Myslo.
В Туле вновь эвакуировали «Гостиный двор»
Спасателям поступил сигнал о возгорании на втором этаже торгово-развлекательного комплекса.
Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали посетителей. Однако информация о возгорании не подтвердилась.
Предположительно, во время ремонтных работ был задет шлейф, который отвечает за пожарную сигнализацию, поэтому она сработала.
На момент публикации новости сейчас «Гостинка» работает в обычном режиме.
Напомним, это не первая эвакуация из ТЦ и социальных учреждений за последние несколько дней.
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