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В Туле вновь эвакуировали «Гостиный двор»
Фото из архива Myslo.

В Туле вновь эвакуировали «Гостиный двор»

Спасателям поступил сигнал о возгорании на втором этаже торгово-развлекательного комплекса.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали посетителей. Однако информация о возгорании не подтвердилась.

Предположительно, во время ремонтных работ был задет шлейф, который отвечает за пожарную сигнализацию, поэтому она сработала.

На момент публикации новости сейчас «Гостинка» работает в обычном режиме.

Напомним, это не первая эвакуация из ТЦ и социальных учреждений за последние несколько дней.

сегодня, в 16:56 +5
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