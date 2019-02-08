В Туле на улице Кабакова 20-летний водитель ВАЗа сбил пешехода

7 февраля в 20.35 на улице Кабакова в Туле ВАЗ-2114 сбил 40-летнего мужчину. За рулем отечественного авто находился 20-летний водитель.

По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги в неположенном месте (в зоне видимости перекрестка). В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.